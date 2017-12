Pensilvânia regista nevão recorde com 1,39 metros de altura |FOTOS

Erie, uma cidade da Pensilvânia, registou um nevão recorde. Em apenas 30 horas, a neve ganhou uma altura de 1,39 metros.

Os habitantes da cidade ficaram supreendidos com o forte nevão que começou no dia de Natal.

As autoridades já declaram estado de emergência e alertaram para os perigos de condução, estando várias vias fechadas.

De acordo com as previsões vai continuar a nevar na cidade e segundo os serviços de meteorologia nevou mais em 30 horas do que em qualquer período de 13 dias desde 1890.

LIVE CAM - Erie, PA

It's snowing again. The airport is reporting heavy snow & 1/4 mile visibility but it doesn't look nearly as bad where this camera is downtown #pawx https://t.co/OtudM8zmQK pic.twitter.com/yBG631Dj8X — Weather Webcam (@ActiveWxCams) 26 de dezembro de 2017

If you're just waking up, Erie, PA has picked up an incredible 53" of snow since midnight yesterday pic.twitter.com/GRU6xSysQT — Greg Diamond (@gdimeweather) 26 de dezembro de 2017

The snow is taller than ME! Aching arms in Erie, PA. 😵 pic.twitter.com/sCchpO5rIv — Kathy B (@ChattyKathy715) 26 de dezembro de 2017