Cantora lamentou morte do primo nas redes sociais

O primo de Rihanna, Tavon Kaiseen Alleyne, tinha 21 anos quando foi morto a tiro perto de sua casa em St Michael’s, em Barbados, na terça-feira

O jovem foi baleado várias vezes e transportado para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos e morreu.

Rihanna usou as suas redes sociais para lamentar a morte do primo e apelar ao fim da violência com armas.