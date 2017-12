Hackers revelam excerto da última temporada de ‘Game of Thrones’

Desde que estreou a sétima temporada da série, que hackers têm divulgado episódios e informações antes do tempo.

De acordo com o site ‘Winter is Coming’ foram partilhadas algumas páginas dos guiões dos episódios da última temporada de ‘Game of Thrones’.

O site adianta que foram partilhadas três páginas dos guiões da oitava temporada que contam que na oitava temporada os White Walkers vão atacar King’s Landing e Cersei, para se defender, decide incendiar a cidade.

A produção da HBO só regressa aos ecrãs em 2019, com seis novos episódios que marcarão o fim da série.