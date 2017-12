Shakira anuncia data de concerto em Lisboa

Shakira ‘reservou’ o dia 28 de junho para atuar em Lisboa, na Altice Arena. O anúncio foi feito através das redes sociais.

“Estou tão aliviada e feliz de partilhar com vocês que vou voltar à estrada em junho de 2018 com a minha digressão mundial ‘ El Dorado’ na Europa, nos EUA e na América Latina em datas a anunciar em breve”, lê-se na publicação que a artista fez no Facebook.