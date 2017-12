Esta é a dieta da moda e está a preocupar os especialistas

A dieta dos três líquidos é a nova moda, mas tem gerado alguma preocupação por parte dos especialistas desta área, uma vez que consiste em beber apenas, durante todo o dia, água, café ou chá.

É evidente que a dieta promete e mostra resultados imediatos, mas é também uma forma de alimentação muito errada, indicam os especialistas.

“Pode ser [uma] má [dieta] para os órgãos. É por isso que as pessoas com anorexia podem morrer de ataque do coração. O corpo alimenta-se do coração. O nosso corpo pensa que é uma emergência e tenta prevenir que a reserva de gordura seja usada, então alimenta-se de músculo”, alerta Joanne Labiner, especialista em distúrbios alimentares, em declarações ao Daily Mail.

Para Jo Travers, um nutricionista, “há muita coisa má nesta dieta", uma vez que esta priva de vitaminas e de minerais que são totalmente necessário para o organismo.

A dieta tem sido muito ‘marcada’ e sugerida no Twitter, com a hashtag #waterfast, e é possível ler o testemunho de várias pessoas que já aderiram a esta moda.