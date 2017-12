Rússia. Explosão em supermercado faz pelo menos 10 feridos

Explosão teve origem num cacifo que se encontrava na entrada do Centro Comercial em causa

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas, na sequência de uma explosão que ocorreu num supermercado em Sampetersburgo, na Rússia.

As autoridades avançam com a possibilidade de se tratar de uma “tentativa de homicídio em massa”, uma vez que foram encontradas 200 gramas de explosivos na zona onde os clientes daquele estabelecimento guardavam as malas.

Para o local foram enviados vários especialistas para analisar os explosivos e averiguarem as causas do incidente.

Sabe-se ainda que foram transportadas para o hospital quatro pessoas, e outras seis estão a receber assistência médica no local, segundo avançam os meios de comunicação locais, citados pelo RT.

