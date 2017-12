Comboios da CP vão estar a funcionar na madrugada da Passagem de Ano

Além do metro de Lisboa, que já anunciou que ia estar a funcionar durante toda a noite do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, a CP anuncia também que vai reforçar os horários dos comboios em Lisboa e no Porto.

Para tal, vai ser criado um bilhete especial, com um custo de dois euros por pessoa.

Na capital, os comboios vão funcionar na madrugada de dia 1 janeiro, entre o Rossio e Sintra pela 01h30, 02h00, 03h00, 04h00 e 05h00 da manhã e entre o Cais do Sodré e Cascais às 02h00, 03h00 e 04h00 da manhã.

Já no Porto, no dia 31 de dezembro, os comboios irão circular em todas as linhas urbanas entre as 21h14 e as 22h57 com destino a Porto - S. Bento e no regresso partem dessa mesma estação entre a 01h20 e as 05h30 da manhã.

Os bilhetes já estão à venda desde o dia de ontem, terça-feira, até dia 30 deste mês. Podem ser adquiridos nas bilheteiras normais ou nas máquinas de venda automática.