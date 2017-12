Cinema. Uma volta aos melhores filmes de 2017

1 - O Quadrado

De Ruben Östlund

Com Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary e Christopher Læssø

“Quer salvar uma vida humana?”, “Não, obrigado”. Resposta para cada interpelação a perturbar um início ou um fim de dia, o café, a corrida à entrada

do metro, a logística que é uma saída do supermercado. “Desculpe, não tenho dinheiro”, para o mendigo e por aí adiante. Por aqui nos trouxe o sueco Ruben Östlund “O Quadrado”, comédia ácida e constrangedora sobre a hipocrisia social

dos tempos modernos, a apontar o dedo a todos e a cada um. E na verdade não é o realizador, não precisa, somos já nós que apontamos o dedo a nós próprios nesta história que se vai desenrolando a partir da bolha que é o mundo de um curador (Claes Bang, como Christian, num elenco que nos entrega de bandeja Elisabeth Moss) entre a sua casa num bairro privilegiado e o museu de arte contemporânea que dirige em Estocolmo (ao volante de um Tesla, claro). Exercício de introspeção quase sempre dolorosa mas necessária a que, de resto, desde Bergman, nos vem habituando o cinema sueco.

2 - Good Time

De Benny e Josh Safdie

Com Robert Pattinson, Benny Safdie e Taliah Webster

O último filme dos irmãos Safdie dá-nos razões de sobra para dizer, sem dúvidas, que depois disto Robert Pattinson não mais será o mesmo. Afirmação definitiva de que rótulos de nada servem, no mesmo caminho que vinha já trilhando Kristen Stewart. Na verdade “Good Time”, inquestionavelmente um dos melhores filmes deste final de ano, foi o lugar onde os planetas se foram alinhar para uma história sobre amor e deceção, sobre a América e sobre um sistema social quase sempre injusto, num filme feérico, vertiginoso para um final que não chega a ser feliz. E não deixa de ser trágico.

3 - 120 Batimentos por Minuto

De Robin Campillo

Com Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Antoine Reinartz e Adèle Haenel

Não há nada a fazer perante aquela sensação inevitável de arrebatamento que são quase duas horas e meia a “120 Batimentos por Minuto”. De explosão em explosão, ora festa, ora infelicidade, ora celebração, ora impotência perante a ameaça da morte (de todas as mortes) iminente com que o realizador francês retrata aqueles primeiros anos da década de 1990 entre o movimento ACT UP Paris. Num pulsar tão forte que quase faz esquecer o que mais importa: que para lá das lágrimas, este último filme de Robin Campillo é, em tudo, um grande filme.

4 - São Jorge

De Marco Martins

Com Nuno Lopes, Mariana Nunes, David Semedo e José Raposo

Passada a crise, vieram os filmes, e “São Jorge”, de Marco Martins (no cenário português, a par de “A Fábrica de Nada”, de Pedro Pinho) é um dos títulos obrigatórios do que de mais relevante vimos de cinema político no último ano. E o golpe pode ser difícil de aparar, mas melhor será aceitá-lo do que ficar de olhos fechados. Quando há mais de um ano vimos Nuno Lopes dedicar o prémio que lhe deu Veneza aos moradores dos bairros da Jamaica e da Bela Vista, não era possível imaginar o verdadeiro sentido do gesto. Mas na estreia de “São Jorge” o filme era mesmo deles.

5 - Aquarius

De Kleber Mendonça Filho

Com Sônia Braga, Maeve Jinkings e Irandhir Santos

Pode dizer-se de “Aquarius” que foi neste ano o derradeiro filme de um realizador - o brasileiro Kleber Mendonça Filho - para uma atriz - Sônia Braga. Só ela para protagonizar esta história de resistência pessoal ou social, para se encarar como se quiser, que os bons filmes, os melhores, fazem-se de camadas mesmo. Onde termina Clara e começa Sônia (ou vice-versa?) aqui não sabemos. Como não sabemos onde termina o drama pessoal de uma mulher que luta pela preservação da memória da sua família e começa uma luta que é política. E que é deste Brasil contemporâneo, mas não só.

6 - Lucky

De John Carroll Lynch

Com Harry Dean Stanton, David Lynch e Ron Livingston

Só pela despedida a Harry Dean Stanton, que tem neste último filme em que foi protagonista um dos maiores papéis da sua vida - do primeiro ao último minuto a empurrar-nos para a inevitável comparação com aquele Travis Henderson de “Paris, Texas” (1984) - este já seria filme obrigatório neste balanço. Acontece que “Lucky” é bem mais do que isso. É o filme com que o ator John Carroll Lynch prova que também como realizador pode contar histórias. E que venham mais, depois deste grande tributo a um ator que não deixa com isso de ser um retrato poético de uma certa América.

7 - Uma Mulher Fantástica

De Sebastián Lelio

Com Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco e Aline Küppenheim

A mulher fantástica é ela, Daniela Vega, cantora lírica atriz trans chilena que Sebastián Lelio descobriu protagonista a meio do processo de escrita deste filme. A ela entregou o Urso de Prata de Melhor Argumento que recebeu em Berlim (a meias com Gonzalo Maza, coargumentista), sobre ela se especula quando se fala em nomeações para os Óscares. A acontecer, terá cumprido o seu papel este “Uma Mulher Fantástica”. Comovente história de amor universal, política na medida certa que é a de colocar o dedo na ferida. Tão fundo quanto a deixarmos ir.

8 (ex-aequo) - A Fábrica de Nada

De Pedro Pinho

Com José Smith Vargas, Carla Galvão e Danièle Incalcaterra

A dividir-se o mundo não há de ser entre esquerda e direita, mais fácil será entre “os que aceitam tudo” e “os que estão dispostos a abdicar”. Dos telemóveis, das viagens, dos tupperwares, que serão quase nenhuns, e cada vez menos. Premissa para este filme-ensaio coletivo da Terratreme assinado por Pedro Pinho (a partir de uma ideia de Jorge Silva Melo) que vem contar, depois de “São Jorge”, mais uma história - um conjunto de histórias - da crise, a partir de uma fábrica de Vila Franca de Xira. Mais um filme assente no real, com não-atores, que mais do que merece ser visto.

8 (ex-aequo) - O Outro Lado da Esperança

De Aki Kaurismäki

Com Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Niroz Haji e Ville Virtanen

Tudo neste mundo acontece por uma razão, diz Aki Kaurismäki: “o capital”. Esse que o realizador finlandês, que nos anos 80 fez até Viana do Castelo uma viagem sem regresso, diz estar a acabar com o seu país, onde no pico da crise de refugiados com que a Europa se viu a braços resolveu regressar para um filme que num justo equilíbrio entre sarcasmo e otimismo acompanha a dura jornada de um sírio sem documentos, Khaled, nos subúrbios de Helsínquia. Mais um filme político, necessário, de um realizador sempre a apontar a câmara para os esquecidos, os desprivilegiados.

9 - Paterson

De Jim Jarmusch

Com Adam Driver, Golshifteh Farahani, Nellie e Rizwan Manji

Paterson é a cidade, em Nova Jérsia, e é o nome deste motorista de autocarros que escreve poemas: Adam Driver num papel que lhe assentou justo, que parece ter sido escrito por Jim Jarmusch à sua medida. Haverá que agradecer-lhe então por esta poética história de amor e de poemas - e da vida normal, qual elogio da rotina que só tem que ser banal se se quiser. E se menos é mais, já sabemos, a prova definitiva está neste filme poema sem passado mas com futuro em que Adam Driver pôde por fim fazer o papel do tipo normal que não será nunca. Nem podia.

10 - Ama-San

De Cláudia Varejão

Com Matsumi Koiso, Mayumi Mitsuhashi e Masumi Shibahara

Foi num poema que Cláudia Varejão foi descobrir as Ama, mulheres--mergulhadoras das vilas costeiras do Japão, percursoras da emancipação, mulheres de um tempo que parece futuro mas que vem de há mais de mil anos. E como mulher, como cineasta que é, foi ao Japão à procura delas para este documentário que, de volta ao início, é também poema. Com Mayumi, Masumi e Matsum a fazerem não mais do que de si próprias. Que pode não parecer mas é tudo realidade neste que não podia ficar de fora dos filmes imperdíveis de 2017.