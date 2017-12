Presidente da Venezuela acusa Portugal de sabotar entrega de pernil de Natal

Antes do Natal, o presidente prometeu entregar um dos pratos típicos do país aos cidadãos

Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, acusou Portugal de ter sabotado a entrega dos pernis de Natal aos venezuelanos.

Num discurso, Maduro explicou o porquê de ter falhado a sua promessa, colocando as culpas em Portugal. “Mas o que se passou com o pernil? Sabotaram-nos. E posso acusar um país: Portugal. Estava pronto, porque nós compramos todo o pernil que havia na Venezuela. Mas tínhamos de importar e assim dei a ordem e assinei os pagamentos. Mas perseguiram-nos as contas bancárias”, afirmou o presidente citado pelo jornal El Universal.

O presidente nunca explicou como é que Portugal boicotou a importação do pernil, mas voltou a culpar Portugal. “E por que não chegou o pernil? Pelo bloqueio que temos. Os portugueses comprometeram-se, os 'gringos’ assustaram-nos e eles não mandaram os pernis”, referiu, falando das sanções que os Estados Unidos da América têm para com a Venezuela.