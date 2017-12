Partidos vão receber mais de 1,5 milhões em apoios

O valor que o estado pagava aos partidos vai mudar em 2018 devido à subida de mais sete euros no Indexante de Apoios Sociais (IAS), fixando-se nos 429 euros por mês.

De acordo com o Observador, cada partido passará a receber cerca de 15,1 milhões de euros em apoios públicos. Este aumento, de acordo com os números publicados no site do Tribunal Constitucional, corresponde a mais 1,5 milhões do que em 2016.

O valor pago pelo estado tinha sido congelado em 2008, sendo que qualquer aumento das subvenções dos partidos durante o tempo em que o IAS não chegasse ao valor ao salário mínimo da altura (426 euros por mês) era proibido.