Para esta quinta-feira, está previsto ocorrência de chuva fraca e uma pequena subida das temperaturas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 11º e os 18º graus, em todo o país.