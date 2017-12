Jato é empurrado contra prédio devido a ventos fortes |FOTO

O vento forte que se fez sentir na quarta-feira, em Malta, empurrou um jato privado contra um prédio.

Segundo o jornal Times of Matal, o avião estava estacionado na pista de aterragem do aeroporto e as fortes rajadas de vento empurraram o jato para fora da pista.

O aparelho atravessou a rede de segurança e embateu contra o prédio.

O incidente não provocou feridos, tendo apenas causado danos materiais.