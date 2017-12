Bitcoin volta a bater no vermelho

Para muitos a notícia não podia ser mais positiva, uma vez que, na semana anterior, a criptomoeda tinha desvalorizado mais de 26%.

No entanto, a trajetória ascendente não veio para ficar e a moeda voltou ao vermelho. Ao final do dia em Nova Iorque, EUA, a moeda estava a cair 6,3% e a negociar abaixo dos 15 mil dólares por unidade.

Muitos explicam as quedas com facto de diversas entidades defenderem que não se trata de um meio normal de pagamento, mas sim de uma forma de especulação.

Bitcoin ameaça consumo de energia

O Bitcoin que tem estado a ser mais falado do que nunca. Mas os problemas em torno destas criptomoedas continuam a aparecer, nomeadamente, o facto de consumir muita energia. De acordo com os últimos dados, minerar a moeda tem estado a consumir mais eletricidade do que alguns países.

A Bitcoin tem vindo a ficar cada mais famosa e o valor da criptomoeda esteve algum tempo sem parar de subir. No entanto, apareceu uma questão relacionada com esta trajetória ascendente: o consumo de energia causado pela mineração virtual já ultrapassou o consumo de eletricidade de muitos países. Um estudo recente mostra que o consumo de energia já é o equivalente ao que acontece na soma de 20 países europeus.

De acordo com a Power Compare, o volume de eletricidade necessário para se minerar a quantidade de Bitcoins atual já equivale ao consumo de 159 países individuais, incluindo a Irlanda, Croácia, Sérvia, Eslováquia e Islândia.

Na verdade, o consumo atual estimado já equivale a 0,13% das necessidades globais de energia elétrica. Se compararmos estes consumos de energia da criptomoeda a um país, ficamos a saber que estaria em 61º lugar no ranking mundial de consumo de eletricidade.

Outro aspeto para o qual muitos têm estado a alertar está relacionado com o facto de o aumento do valor da moeda implicar um aumento proporcional do consumo de mineradores, da mesma forma que o contrário também é verdade. E é neste fluxo que o consumo aumenta ou diminui, respetivamente.

Uma das opções que foram colocadas em cima da mesa para tentar resolver o problema do consumo de energia passa por tentar reestruturar totalmente o processo de mineração da bitcoin, desde as bases. No entanto, a recompensa baixaria e, por isso, a maioria defende que é improvável que aconteça.

Mas por que motivo é tão complicado? Para processar bitcoins é necessário que os computadores estejam sempre a consumir energia. A verdade é que os sites usam a energia dos computadores para ganharem dinheiro sem que os donos saibam.

Alguns sites, como por exemplo o The Pirate Bay, que armazena filmes e músicas piratas, servem como porta de entrada para aceder ao computador dos utilizadores de forma a alimentar as famosas criptomoedas. A ideia passa por essas mesmas páginas terem um código em Javascript que depois é passado para os computadores.

Como funciona?

Falamos de um sistema anónimo e independente das flutuações cambiais. Aliás, é por não deixar qualquer vestígio que esta moeda tem sido utilizada por redes de crime, tanto para branqueamento de capitais como para fraudes. Esta é, aliás, uma das maiores críticas a este sistema. Mas há outras. Para muitos, estes pagamentos são ilegais e existe ainda o problema de o sistema ser vulnerável ao roubo.

A moeda virtual Bitcoin é usada por milhares de sites e até mesmo por várias lojas. É também possível trocar por serviços ou até por divisas.

Para isso, apenas é necessário que seja aceite o princípio da transação virtual.