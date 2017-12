Correios vão alargar rede postal aos concorrentes

Os Correios apresentaram um conjunto de compromissos que passam pelo alargamento da oferta do acesso à rede postal à Autoridade da Concorrência (AdC).



Em causa está a investigação desenvolvida pela AdC que identificou a existência de um conjunto de preocupações jusconcorrenciais relacionadas com o acesso à rede de distribuição de correio tradicional dos CTT por operadores postais concorrentes.



Para responder a estas preocupações, a empresa liderada por Francisco de Lacerda apresentou uma lista de compromissos para o alargamento da sua rede postal aos operadores concorrentes.

O conjunto de compromissos inclui o "alargamento dos serviços de correio abrangidos na oferta de acesso, nomeadamente o serviço editorial nacional, o serviço prioritário nacional e o serviço registado nacional". Além disso propõem a "introdução de novos pontos de acesso à rede postal dos CTT, mais a jusante na cadeia de distribuição postal, nomeadamente centros de produção e logística de destino e um conjunto alargado de lojas CTT (com excepção do serviço base nacional com peso até 50 g)", lê-se no mesmo documento publicado no site da AdC.

Os CTT avançam ainda com a "possibilidade de um operador concorrente poder realizar tarefas de tratamento adicionais, nomeadamente a separação do correio por zona de distribuição do centro de distribuição postal e por artéria".

Outro dos compromissos passa pela introdução de um prazo de entrega mais rápido no caso do acesso através das lojas CTT para o serviço de base nacional com peso superior a 50 g e serviço editorial nacional.

A empresa de Francisco Lacerda propõe ainda aplicação de um tarifário de acesso à rede inferior ao praticado aos clientes finais, "com preços diferenciados consoante o ponto de acesso, serviço de correio e tarefas de tratamento realizadas pelo operador concorrente".

A Autoridade da Concorrência diz ainda que os Correios ficam obrigados ao cumprimento destes compromissos, sob monitorização da AdC e que os compromissos apresentados são, a partir desta data, sujeitos a consulta pública por um período de 20 dias úteis.



Na sequência da consulta pública, haverá lugar a uma decisão final na qual a AdC terá em conta as observações apresentadas pelos interessados.

Os CTT ficam obrigados ao cumprimento destes compromissos, sob monitorização da AdC.

Os compromissos apresentados pelos CTT são, a partir desta data, sujeitos a consulta pública por um período de 20 dias úteis.

Na sequência da consulta pública, haverá lugar a uma decisão final na qual a AdC terá em conta as observações apresentadas pelos interessados.