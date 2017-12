E-fatura. Estarão os dados dos contribuintes protegidos?

No entanto, esta é uma situação que tem vindo a levantar várias dúvidas, nomeadamente, ao nível da proteção de dados.

De acordo com Manuel Faustino, o primeiro diretor dos serviços do IRS do Fisco, falamos de um sistema que “é muito pouco transparente e está muito pouco aprofundada do ponto de vista dos seus direitos e das suas garantias" para os consumidores.

Manuel Faustino relembra que “a partir do dia 1 de janeiro de 2015, com o novo IRS, apenas as faturas com NIF passaram a ser consideradas para as deduções em sede de IRS" e esta situação é “contrária à letra e ao espírito da lei da proteção de dados".

Recorde-se que, em cinco anos, foram comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) mais de 24 mil milhões de faturas com NIF.