Estes são os países onde se consome mais álcool

O consumo de álcool está espalhado um pouco por todo o mundo, mas existem países onde o gosto por esta substância é maior.

Um relatório feito em 2014 pela Organização Mundial de Saúde, citado pelo site britânico Independent, mostra os países onde o consumo de álcool puro per capita é mais alto.

No topo da lista, que inclui 189 países de todo o mundo, surge a Bielorrússia, com 17.5 litros de consumo de álcool per capita. Segue-se a Moldávia (16.8), a Lituânia (15.4), a Rússia (15.1) e a Roménia (14.4).

A Ucrânia (13.9) surge no sexto lugar, seguida pela Andorra (13.8), a Hungria (13.3), a República Checa (13) e a Eslováquia (13).

Portugal aparece no 11º lugar, com um consumo de 12.9 litros de álcool per capita, seguida pela Sérvia (12.6), Granada (12.5), Polónia (12.5) e Finlândia (12.3).

Por outro lado, os países onde a população consome menos álcool puro são a Mauritânia, o Kuwait, a Líbia e o Paquistão, com apenas 0.1 litros per capita.

O top 15 é composto ainda pelas Comores (0.2), a Arábia Saudita (0.2), o Bangladesh (0.2), Niger (0.3), Iémen (0.3), Egito (0.4), Iraque (0.5), Somália (0.5), Senegal (0.6), Indonésia (0.6) e Timor-Leste (0.6).