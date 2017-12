Na conferência Internacional de Desporto, no Dubai, o ex-jogador da Roma Francesco Totti falou sobre as revoluções no futebol dos últimos tempos, nomeadamente os valores astronómicos das transferências de alguns jogadores dando como exemplo a transferência de Neymar para o Paris St. Germain.

"O futebol mudou profundamente entre a minha a época e agora. Prefiro o futebol romântico de antes… agora é tudo uma questão de negócios. Neymar é um exemplo do preço exagerado que se paga, é demasiado pagar 250 milhões de euros por um jogador", afirmou Totti.

Sobre a pergunta do costume de quem é melhor jogador, Messi ou Ronaldo, Totti disse que "Messi é o número um, mas não digam isso a Cristiano Ronaldo".