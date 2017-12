28 de dezembro 2017

Urgências hospitalares registaram maior pico de inverno esta quarta-feira

As urgências dos hospitais tiveram ontem, quarta-feira, o maior pico de atendimento deste inverno, enquanto os centros da saúde da zona de Lisboa realizaram cerca de cinco mil consultas durante os quatros dias de festejos do Natal. As Infeções respiratórias predominaram.