De que cor é esta cómoda?

Depois do desafio do vestido (ainda se lembra?) surgiram várias imagens que deixaram os cibernautas baralhados. Esta é a mais recente.

No fórum Reddit, vários utilizadores começaram a dar respostas diferentes quanto à cor desta cómoda. Será cor-de-rosa e branca ou azul e cinzenta?

O utilizador que publicou a imagem acabou por dar a resposta: a cómoda foi pintada de azul e cinzento.

Mas por que será que tantas pessoas veem outras cores? Na altura do ‘debate’ sobre o vestido branco e dourada (ou azul e preto, como quiser), a New Scientist explicou que a luminosidade dos monitores e do local de cada cibernauta fazia com que vissem o mesmo objeto de formas diferentes.