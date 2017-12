Estes foram os nomes para bebés mais escolhidos em 2017

Entre as raparigas, Maria continua a liderar a lista.

Portugal continua a ser um país em que o nome Maria é o favorito. Em 2017, este nome foi aquele que mais vezes foi atribuído a bebés recém-nascidos, e para os rapazes predominou o nome Santiago.

Ao longo deste ano foram registadas 5.580 crianças cujo primeiro nome é Maria, sendo que este valor é quatro vezes mais alto do que o segundo da lista – Leonor. Estes foram os dados provisórios avançados pelo Instituto dos Registos e do Notariado (IRN).



Relativamente aos nomes escolhidos para os rapazes, assim como aconteceu em 2016, Santiago é o preferido dos portugueses. Depois de Santiago seguem-se os nomes Francisco e só depois João.

De acordo com os últimos resultados do Instituto Nacional de Estatística houve, entre janeiro e setembro deste ano, 63.783 nascimentos – menos 6,6% que no período homólogo.