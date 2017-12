Indústria. Novo Banco arrisca perder 34 milhões com produtor de cogumelos

O grupo aderiu ao Programa Especial de Revitalização (PER) para evitar a falência. Mas a salvação parece estar agora nas mãos do Novo Banco, o maior credor da Sousacamp.

É o Novo Banco quem lidera a lista de 74 credores e arrisca-se a perder 34,1 milhões de euros, dos 59,9 milhões de créditos reconhecidos em sede do PER.

Em segundo lugar aparece a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, com 7,6 milhões de euros, a que acresce 8,3 milhões reclamados por um conjunto de três Caixas de Crédito Agrícola regionais.

Recorde-se que, segundo o “Jornal de Negócios”, este universo empresarial poderá falir, depois da principal empresa do grupo, a Varandas de Sousa, recorrer ao PER. De acordo com a notícia, recorrer ao PER tem a ver com a queda do BES, que até ao verão de 2014 estava a financiar a construção de uma unidade de produção de cogumelos de grandes dimensões, “cuja obra, onde foram já investidos cerca de 20 milhões de euros, ficou a meio”.

Depois de investir 50 milhões de euros em fábricas em Portugal e Espanha, o grupo Sousacamp tinha inciado em 2013 a construção, em Vila Real, de uma unidade de produção de cogumelos exóticos e outra de transformação de cogumelos em conserva. O investimento (45 milhões de euros) criaria 200 empregos.

Prejuízos

A verdade é que a Varandas de Sousa, principal empresa deste grupo, fechou 2016 com vendas de 18,8 milhões de euros e nove milhões de prejuízos. Os anos anteriores também foram negativos. De acordo com o “Jornal de Negócios”, a Sousacamp era um case study e recebeu vários prémios e distinções. Mas o Novo Banco, herdeiro do BES, cortou o financiamento ao grupo.