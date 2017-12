Pinto da Costa. As mulheres do presidente

Quando uma pessoa se casa é na perspetiva de que resulte. Mas em mais de 50% dos casos não resulta. Metade dos casamentos acaba em divórcio e da outra metade que não acaba, muitos são de fachada e vive-se com outras pessoas.

Eu assumo as minhas atitudes”. A frase é da autoria do presidente do FC Porto numa entrevista concedida ao “Expresso” em 2010. Mais do que uma expressão, um lema de vida: Pinto da Costa casou quatro vezes e apresentou publicamente as companheiras quando achou que assim o deveria fazer. Manuela Carmona foi a primeira mulher a conquistar o líder portista e o casamento entre os dois deu-se em 1964. Seria a mãe do primeiro filho, Alexandre, do presidente do FC Porto, mas o casal acabaria por se divorciar ao fim de 33 anos de matrimónio, em 1997.

A separação oficial seria, contudo, muito antes do divórcio, dado que, em 1985, Pinto da Costa começa uma relação com Filomena Morais, mulher que daria ao dirigente do emblema azul-e-branco, em 1987, o seu segundo filho, agora uma menina, Joana. O homem que hoje comemora 80 anos de vida voltou a acreditar que com Filomena Morais era um amor para a vida toda e, em 1998, tornou a casar. Quatro anos depois, o casamento chegaria ao fim, mas, tal como o casamento não foi para sempre, a um ponto final pode ser acrescentada uma vírgula.

Os caminhos de Pinto da Costa e Filomena Morais cruzaram-se novamente e, em 2007, os pais de Joana acharam que era altura de celebrar a reconciliação com novos votos. Tal como no primeiro, as alianças escorregaram dos dedos. Porém, neste intervalo, o coração de Pinto da Costa não esteve desocupado. Carolina Salgado tornou-se a relação mais polémica de Pinto da Costa por tudo o que aconteceu após a separação, que ficou escrito no livro “Eu, Carolina” [ver texto principal]. Porém, desacreditar no amor não é, certamente, uma opção para o presidente do clube do norte que depressa voltou a apaixonar-se.

A relação com Fernanda Miranda, terceira mulher com quem se casou em 2012 após separação definitiva de Filomena Morais, tornou-se mediática sobretudo pela diferença de idades entre os dois: quase 50 anos. O casal separou-se há cerca de um ano, tempo todavia suficiente para já ser conhecida a sua nova companheira. Cláudia Campo, de 40 anos, surgiu ao lado do presidente portista no jantar de Natal organizado pela Comissão de Apoio à sua recandidatura, no Porto. Ao “JN”, a bancária confessou: “Para mim o que conta é a relação que tenho com o Jorge Nuno e não com o presidente do FC Porto”.