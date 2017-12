É nesta altura do ano que o apetite sexual aumenta

Um estudo levado a cabo por vários investigadores do Instituto Gulbenkian de Ciência, em parceria com a Universidade do Indiana, nos Estados Unidos, e com a Universidade de Wageningen, na Holanda, revelou qual é a altura do ano em que o apetite sexual aumenta.

De acordo com o estudo, os festejos do fim de ano fazem aumentar o apetite sexual por todo o mundo, seja qual for a estação do ano e a temperatura que se faz sentir.

O estudo, publicado na revista Scientific Reports, foi liderado por Joana Gonçalves Sá e por Luís Rocha, que analisaram dados mundiais do Twitter e do Google Trends ao longo de dez anos, e concluiu que as pesquisas realizadas online sobre sexo apresentavam, todas elas, um padrão cíclico ligado a um estado de espírito mais amoroso, e que era mais comum nesta época do ano, o Natal.

Estes padrões eram mais parecidos nos países com culturas semelhantes do que propriamente em países com uma localização geográfica mais próxima.

Além disso, o estudo também revelou que o "efeito feriado" pode ter um maior peso na vontade de ter relações sexuais.

“Os nossos resultados sugerem que os ciclos de reprodução humana dependem do estado de espírito coletivo das sociedades. O Natal e o Eid-al-Fitr são feriados religiosos orientados para a família, que geram nas pessoas um estado de espírito mais feliz e calmo, o que provavelmente resulta num maior interesse por sexo”, revela Joana Gonçalves.