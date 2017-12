noMenu: nasceu há 20 anos e veio para ficar

Desde setembro de 1998 que a noMenu se propõe a ser uma “alternativa ao fast food ao domicílio” por haver uma “lacuna no mercado de entrega de comida de qualidade”. Vinte anos depois do seu nascimento, a noMenu é hoje “a líder do mercado”, segundo Jorge Ferreira, sócio da empresa, e a sua aplicação está em vias de estar terminada, facilitando os pedidos.

Com mais de dez lojas a nível nacional, nomeadamente em Lisboa, Porto, Figueira da Foz, Aveiro, Cascais e Almada, a empresa disponibiliza os seus serviços sete dias por semana das 12h às 23h, fechando apenas no dia de Natal. Hoje, só em Lisboa a noMenu processa cerca de 500 pedidos de entrega, num momento de crescimento do mercado.

Segundo Jorge Ferreira, os clientes começaram a fazer os pedidos em “situações de imprevisto mas depois começaram a pedir por comodidade”, sendo que o “maior fluxo de pedidos” é precisamente ao domingo. Com mais de uma centena de parcerias com restaurantes, a empresa disponibiliza todo o tipo de comida, desde russa, portuguesa, vegetariana, africana, chinesa, brasileira, japonesa, italiana, oriental, entre outras, não faltando espaço para as iguarias gourmet e sobremesas. O preço do serviço consiste no valor da comida encomendada e numa taxa de 3,90 euros por encomenda, independentemente da sua dimensão. Se comparando com outros serviços similares, o preço parece não ser competitivo, a noMenu permite que um mesmo cliente faça apenas uma encomenda com “vários pedidos de restaurantes diferentes”, permitindo, por exemplo, que cada elemento de uma família coma o prato que quiser, desde que disponibilizado no seu site. Para Ferreira, o serviço da noMenu possui uma outra vantagem: se um cliente precisar de algo, como uma garrafa de vinho ou um maço de tabaco, o estafeta irá ao local mais próximo comprar para o levar ao cliente, somando-se o valor à compra final, que poderá ser paga via multibanco ou numerário. Os pedidos mais frequentes são de sushi, hambúrgueres, comida portuguesa, italiana e “sabores urbanos”, como descrevem o fast food mais gourmet.