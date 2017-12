Há Quem Prefira de Veú. Quando comédia é demais

Depois de “SOS à Téhéran”, documentário de 2002 em que a realizadora iraniana conseguiu retratar, de forma inédita e ao longo de cinco meses, o dia a dia nas instituições de serviço social e apoio psicológico de Teerão, Sou Abadi volta-se ao seu segundo filme para a ficção. Uma obra a adivinhar-se, logo pelo título, tão ou mais política que aquele primeiro filme. E que assim será.

O início de “Há Quem Prefira de Véu” divide-se entre a Sorbonne, onde estuda um casal de namorados que sonha vir a trabalhar nas Nações Unidas, e o aeroporto a que ela, Leila (Camélia Jordana), vai esperar o seu irmão, Mahmoud (William Lebghil), que regressa como radical islâmico de umas férias que afinal passou num campo de treino de extremistas. Chegada a casa, fotografias rasgadas, posters arrancados para darem lugar a um novo, de Hassan al-Banna, fundador da Irmandade Muçulmana, um grupo de amigos que inclui um jihadista ruivo que já não é Fabrice, mas Farid, e o caldo estará entornado para Leila, surpreendida pela nova identidade do irmão, que mais cedo do que tarde interferirá com o dia a dia de toda a família. O resto é a missão (quase) impossível do seu namorado, Armand (Félix Moati) para a libertar do ridículo jugo islamista.

E aqui começa o problema deste filme, que Abadi resolveu fazer em comédia. Nessa comédia das piadas fáceis, dos estereótipos servidos por personagens planas e um discurso maniqueísta que, neste tempo, em nada ajudam, porque nada fazem para lá de caricaturas. “Há Quem Prefira de Véu” vale pela intenção. Pena é que se fique quase só por isso.