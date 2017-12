Mais casos de gripe na última semana e seis doentes nos cuidados intensivos

Além da vacina, lavar as mãos e cuidados ao espirrar são medidas essenciais para evitar passar o vírus

A atividade gripal continua baixa mas estão a surgir mais casos nos hospitais e centros de saúde. O balanço semanal divulgado hoje pelo Instituto Ricardo Jorge revela que nos últimos dias houve mais dois doentes, de 80 anos, a precisar de cuidados intensivos. Ao todo, a gripe este ano já levou seis pessoas aos cuidados intensivos. Apenas duas estavam vacinadas.

O Boletim da Vigilância Epidemiológica de Síndroma Gripal revela que, na semana de 18 a 24 de dezembro, a taxa de incidência de síndroma gripal detetada na rede de médicos que integra este sistema de 9,7 por 100.000 habitantes, menor do que na semana anterior, valor que os peritos consideram que possa estar subestimado dado ter apanhado o período de natal. E laboratorialmente foram confirmados mais casos.

Nos outros países europeus, a gripe também ainda está numa fase moderada mas com tendência crescnte.

Sobre os doentes que precisaram de cuidados intensivos, o balanço do Instituto Ricardo Jorge refere que dos seis casos notificados desde o início da déca, cinco doentes tinham mais de 65 anos de idade. Dos cinco em que é conhecido o estado vacinal apenas dois estavam vacinados contra a gripe. "Verificou-se que doentes doentes tinham doença crónica subjacente. Em todos foi identificado o vírus Influenza B", dizem ainda os peritos.

A Direção Geral da Saúde recorda no seu site que, para prevenir as infeções respiratórias, para além da vacinação contra a gripe, são essenciais a higiene das mãos, a etiqueta respiratória (tossir ou espirrar para um lenço descartável ou para o antebraço) e no caso de estar infetado aconselha-se o distanciamento social.