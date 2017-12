Operação “Ano Novo”. GNR intensifica patrulhamento nas estradas

A GNR intensifica hoje o patrulhamento nas estradas, no âmbito da operação “Ano Novo”. Reforço começa esta sexta-feira e dura até dia 2 de janeiro

O reforço do patrulhamento nas estradas tem como objetivo “prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança”, refere a Guarda Nacional Republicana.

A GNR alerta também para a possibilidade de ocorrerem mais acidentes, visto que esta é uma altura do ano em que existe uma maior procura de eventos e de espaços de diversão.

Durante a operação a GNR vai estar “particularmente atenta” à deslocação para os locais de diversão e de grande concentração de pessoas, devido às celebrações da passagem de ano, para “evitar comportamentos de risco por parte de condutores de veículos, com especial atenção aos condutores de ciclomotores e motociclos".