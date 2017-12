Salvador Sobral deixa mensagem de agradecimento e revela a sua “última obsessão”

Salvador Sobral continua a recuperar do transplante de coração a que foi submetido no passado dia 8 deste mês e, agora fez questão de deixar uma mensagem nas redes sociais.

“Hoje recebi muitos vídeos, cartas e e-mails de todos vocês. Que felicidade! Obrigado por todos os desejos de parabéns e de melhoras! Em jeito de agradecimento deixo aqui a minha última obsessão. Ouço-a 10 vezes por dia e inspira-me muito. Música de Don Mclean e letra lindíssima inspirada no Van Gogh. A versão é soberba, do James Blake. Até breve’”, pode ler-se na mensagem partilhada na sua página do Facebook.