Mau tempo em Moçambique já fez 8 vítimas mortais

O mau tempo em Moçambique já tirou a vida a oito pessoas, avançou à Lusa, esta sexta-feira, o porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades – INGC.

“As oito mortes que foram registadas são consequência de descargas elétricas”, explicou Paulo Tomás, referindo que as vítimas eram das províncias de Nampula e Cabo Delgado.

De acordo com os dados do INGC, mais de 119 casas, cinco igrejas e sete mesquitas já foram destruídas, nas mesmas províncias, e as autoridades apelam à população que se dirigam para pontos estratégicos de forma a evitar o pior cenário possível, além do que já está a acontecer.