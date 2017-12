Mini-idade do gelo poderá atingir a Terra em 2030

A Terra poderá ser atingida por uma ‘mini-idade do gelo’ em 2030, revela um grupo de investigadores liderado pela professora de matemática Valentina Zharkova, da Universidade de Northumbria, no Reino Unido.

De acordo com os especialistas, as temperaturas deverão começar a baixar a partir de 2021: “A intensidade da radiação solar vai ser drasticamente reduzida. Vamos ter menos calor a entrar na atmosfera o que irá reduzir a temperatura do planeta”, explica Zharkova.

No entanto, não há razões para ficar preocupado. Segundo o jornal britânico Express, que cita a investigação, esta idade do gelo deverá durar apenas 30 anos.

“Não vai ser uma idade do gelo em que tudo vai congelar como vemos nos filmes de Hollywood”, garante a professora de Matemática, que alerta para a necessidade de rever as políticas contra a poluição e o aquecimento global o quanto antes.