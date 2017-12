Trump diz que devemos usar “um pouco” de aquecimento global para combater o frio

O presidente do Estados Unidos da América, Donald Trump, voltou a usar a sua conta no Twitter para deixar mais uma declaração polémica. Desta vez, o tema foi o aquecimento global.

Há vários dias que se vive uma vaga de frio no nordeste e oeste dos EUA, situação que deverá agravar-se durante os próximos dias – em algumas cidades, como Watertown, em Nova Iorque, e Detroit, no Michigan, já foram registados recordes de temperaturas negativas. Por isso, Trump sugere que se use “um pouco” de aquecimento global para lidar com este problema.

“No leste, pode ser a noite de fim de ano mais fria registada. Talvez pudessemos usar um pouco desse bom velho aquecimento global que o nosso país, não os outros, ia pagar biliões de dólares para combater. Agasalhem-se!”, escreveu.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!