Marcelo poderá celebrar Passagem de Ano em casa

Presidente da República esteve a trabalhar ontem à noite, a partir da cama do hospital

Uma nota publicada esta sexta-feira no site da Presidência da República refere que Marcelo Rebelo de Sousa poderá celebrar a Passagem de Ano em casa.

"O pós-operatório está a decorrer sem problemas, prevendo-se que possa ter alta antes da Passagem de Ano, mas tudo depende da evolução do pós-operatório", lê-se no boletim clínico citado no site da Presidência.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa foi ontem operado de urgência no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, a uma hérnia umbilical estrangulada, que obrigou a uma ressecção intestinal do intestino delgado.

Após a operação, já ao final da noite, Marcelo regressou ao trabalho, tendo promulgado quatro diplomas a partir da cama do hospital. Hoje, o Presidente da República “acordo bem-disposto” e já recebeu visitas.