Em 2030 a Terra poderá ser atingida por uma mini-idade do gelo

Uma investigação levada a cabo por uma professora de matemática alerta para uma possível mini-idade do gelo daqui a 12 anos.

De acordo com a investigação liderada pela professora de matemática Valentina Zharkova, a partir de 2021 as temperaturas da Terra vão começar a descer o que pode levar a uma mini-idade do gelo já em 2030. Ainda assim, a equipa de investigadores acredita não haver razões para alarme.

“A intensidade da radiação solar vai ser drasticamente reduzida. Vamos ter menos calor a entrar na atmosfera o que irá reduzir a temperatura do planeta”, explica Valentina Zharkova, professora na Universidade de Northumbria, no Reino Unido.

Ainda segundo o jornal britânico Express, é esperado que esta mini-idade do gelo dure aproximadamente 30 anos. De acordo com a publicação, estas três décadas servirão como oportunidade para a humanidade repensar a política de poluição que tem vindo a agravar o aquecimento global.

Zharkova defende que não há razões para alarme. “Não vai ser uma idade do gelo em que tudo vai congelar como vemos nos filmes de Hollywood”.