Presidentes do Sporting e FC Porto saíram da reunião da Liga que decorre neste momento.

O presidente do Sporting Bruno de Carvalho foi o primeiro a abandonar as instalações da Liga, seguindo-se o presidente do FC Porto Pinto da Costa.

Segundo o desportivo Record, os dois presidentes decidiram abandonar a reunião da Liga uma vez que as propostas apresentadas não foram sequer admitidas a votação.