Montepio. Sindicato vê com naturalidade entrada da Santa Casa

Paulo Marcos admite, no entanto, que o valor de 200 milhões por 10% do banco pode ser discutível.

Paulo Marcos, presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), vê com naturalidade a entrada da Santa Casa no capital do Montepio. Ao i, o responsável admite que esta aposta “nada tem que ver com a situação económico-financeira do banco, que cumpre todos os rácios e matérias regulamentares, mas somente com um reforço estratégico da Associação Mutualista e com o fertilizar de projetos de cariz mais cooperativo e social”.

Ainda assim, admite que se pode discutir se o preço dessa eventual entrada no capital, que ronda os 200 milhões de euros para 10% da instituição financeira, é razoável. No entanto, garante que o investimento “é um tema algo menor, num cenário mais lato de apoio ao tecido económico nacional, às PME e ao emprego qualificado”.

O presidente do sindicato vai mais longe ao lembrar que bancos de cariz mutualista podem apostar em áreas onde outros se sentem ou sentiram mais desconfortáveis. Paulo Marcos lembra ainda que, ao contrário do que acontece com a Europa - em que um em cada seis europeus é cliente de um banco com este perfil -, em Portugal os bancos mutualistas perderam grande parte do seu protagonismo e, por isso, considera que “uma boa conjunção de esforços das entidades do setor social/mutualista em instituições financeiras com a mesma filosofia e estratégia, faz todo o sentido”.

“Os bancos de cariz mutualista/cooperativo/social são uma força muito relevante no financiamento de iniciativas empresariais e familiares em países de toda a Europa. Em Espanha, França, Países Baixos e Alemanha assumem um papel proeminente. Em toda a Europa existem cerca de 60 mil balcões de bancos cooperativos/mutualistas/sociais, com 85 milhões de associados”. Já em relação à situação interna do Montepio, Paulo Marcos diz que “o banco está estável, a ganhar dinheiro, e com uma carteira de mal parado em diminuição mas que resulta, em grande parte, de um modelo económico português que deixou de fazer sentido”.

Paulo Marcos recorda ainda que "o modelo assente em betão e em produtos não transacionáveis, tão acarinhado, quando não estimulado, durante décadas pelo poder político, ao ser colocado em causa pelos credores externos, obrigou a uma violenta desalavancagem da banca portuguesa", acrescentando que "infelizmente foram os trabalhadores dos bancos os que sofreram na primeira linha as medidas de ajustamento externo. Esta desproporção entre ganhos para toda a sociedade portuguesa (excelentes infraestruturas físicas, rede hospitalar e de cuidados primários, educação até ao 12º ano, para citar apenas alguns dos ganhos civilizacionais) e os custos da alteração do modelo económico-politico (turismo e exportação de produtos transacionáveis) assentes em grande parte no corte das remunerações e na perca de emprego dos trabalhadores bancários, é uma das marcas mais tristes e injustas desta década".