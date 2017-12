Sugestões de Passagem de Ano grátis

Super Ano Novo no Terreiro do Paço



De cartolas na cabeça, lisboetas e visitantes acabarão o ano ao som de Beatbombers, no Terreiro do Paço. A meia noite chega com o habitual fogo-de-artifício, de aquém e de além Tejo. Isto porque na outra margem também vai haver festa - os custos dessa ainda não são públicos. A programação que a autarquia liderada por Fernando Medina apelida de “Super Ano Novo” conta com três dias de festa para os lisboetas celebrarem o fim de 2017 e o início de 2018, com entrada livre. Dia 29, às 22:00, há um concerto de Ana Moura, e no dia seguinte, à mesma hora, atuam Lura e Bonga. A 31, a festa começa, também às 22:00, com Marta Ren & The Groovelvets e continua com os Capitão Fausto. À meia-noite há fogo-de-artifício com música dos Beatbombers e segue-se um concerto que junta Ana Bacalhau, Ana Deus, Lena d”Água, Luís Portugal, Miguel Ângelo, Rui Pregal da Cunha, Samuel Úria, Viviane e Xana.

O maior fogo-de--artifício

O Governo regional torna a apostartodas as cartas na emblemática passagem de ano do Funchal. O espetáculo de pirotecnia, pela meia noite, foi adjudicado pelo quinto ano consecutivo à Macedo’s Pirotecnia e tem uma fatura de 800 mil euros mais IVA, totalizando perto de um milhão euros. Atuam Mimicat e os madeirenses Tiago Silva e Elisa Silva. Dez navios cruzeiro atracam no Porto do Funchal para a passagem de ano, e trazem cerca de 20 mil passageiros e chegam entre 30 e 31 de dezembro.

Xutos & Pontapés

A banda continua, mesmo depois da morte de Zé Pedro, e vai atuar em Albufeira na noite de passagem de ano. Os Xutos & Pontapés decidiram manter o concerto no dia 31 de dezembro, sem qualquer substituto para o lugar do guitarrista Zé Pedro, que morreu no passado mês de novembro. O concerto na passagem de ano já estava marcado há vários meses e os Xutos & Pontapés quiseram honrar o compromisso. A 13 de janeiro assinalam-se os 39 anos da formação dos Xutos & Pontapés, dia em que, em 1979, atuaram nos Alunos de Apolo, em Lisboa.

Curiosidades

À grande e à alfacinha

As festas de fim de ano vão custar 650 mil euros à autarquia liderada por Fernando Medina, e, do valor total, 57 mil euros serão para as 30 mil cartolas que serão distribuídas nas ruas. Só pelo espetáculo de pirotecnia a factura ronda os 74 mil euros. Mesmo assim, Lisboa fica bem atrás do Funchal, que terá o fogo-de-artifício mais caro do país: 800 mil euros.