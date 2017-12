Sugestões de Passagem de Ano de luxo

Revenge of the 90’s (ou Revengeillon Noventeiro)



Coliseu de Lisboa

R. Portas de Santo Antão 96, Lisboa

30€-60€

Porque isso do luxo pode ser relativo. Para um millennial com uma renda de 500 euros para um salário de 600 a recibos, por exemplo, luxo será qualquer coisa acima de cinco euros. E, vendo bem, o primeiro lote de bilhetes para esta passagem de ano inspirada nessa década que há de ser a favorita de quase todos eles, já esgotou. Sobra o segundo, a 40 euros, mas limitado ao stock existente. Pelo que a maior parte há de ter que se contentar com os que sobrarem, que podem ir até aos 60. Melhor despachar-se, que bom investimento há de ser seguramente. Afinal o convidado especial é nada mais nada menos do que Iran Costa.



Jantar com Ljubomir Stanisic

100 Maneiras

R. do Teixeira, 35, Lisboa

19h00-02h00

230€

Ou quase. O que queremos dizer é que para esta passagem de ano o chef Ljubomir Stanisic abre as portas do 100 Maneiras para um “admirável bistro novo”. Para a última noite do ano, um menu de degustação com sete momentos e vários snacks. Como lombo de borrego em pistáchio, creme de carabineiro, tártaro de veado e melancia marinada com molho de lima, negroni em manteiga de cacau ou batatas crocantes de cavala fumada. É isto. Mas isto custa 230 euros. Bebidas incluídas, ao menos isso.

Um cruzeiro

Veltagus

Doca de Alcântara, Lisboa

19h00-02h30

150€ (85€ dos 12 aos 15 anos)

Por umas horas, mas as suficientes. O embarque faz--se às 19h no cais da Rocha Conde de Óbidos (Doca de Alcântara) e a festa a incluir serviço de espumante dura até às 2h30, hora a que o Príncipe da Beira regressa ao cais, onde continua a festa até às 3h30.

No Casino Estoril

Salão Preto e Prata

Casino Estoril, Cascais

20h30-04h00

350€

350 euros dão para muita coisa. Se o assunto for programas de passagem de ano, chegam, por exemplo, para um pacote a incluir uma welcome drink no hall do Salão Preto e Prata do Casino Estoril um jantar com “animação” (não especificada), mais champanhe e “passas de Bom Ano”, pela meia-noite, e uma ceia, por volta das 2h, à qual se há de juntar ainda uma “despedida com chocolate quente e bolo de São Silvestre”. O “traje recomendado”, que é como quem diz dress code, é o smoking. Claro.

Curiosidades

A quanto está mesmo o caviar?

Estávamos aqui à procura de promoções, mas alguém na redação respondeu: “O caviar quer-se caro. Se vir um caviar em promoção, regateio para cima”. Portanto, olhe, vá uma loja gourmet qualquer. A do El Corte Inglés, por exemplo.