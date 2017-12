Garrafas de vidro e outros objetos proibidos na Passagem de Ano em Lisboa

Em conferência de imprensa, o Intendente da PSP, Paulo Flor, revelou que, por questões de maior segurança, serão proibidos vários objetos na noite de Passagem de Ano em Lisboa.

Por exemplo, no exterior da área identificada, apenas irão passar transportes públicos, que ficam "nos limites da Rua Dom Carlos I com a 24 de Julho, do Rossio com a Rua do Ouro, do Martim Moniz com a Rua da Palma e da Avenida Infante Dom Henrique com a Avenida Mouzinho de Albuquerque", refere o Intendente.

No perímetro interior, junto ao recinto da festa, no Terreiro do Paço, a PSP estabeleceu oito pontos de revistas aleatórias de cidadãos.

Além disso, a PSP também impôs outras regras de segurança e, portanto, vão ser proibidas armas de fogo e armas brancas, explosivos, seringas, bancos ou cadeiras, buzinas de ar comprimido, apontadores de lazer, ‘selfie sticks’ e megafones.

As mochilas não devem ter um tamanho superior ao de uma folha A3 e serão todas revistadas.

Estes condicionamentos mantêm-se no sábado entre as 20h30 e as 01h30.