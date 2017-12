O FC Porto queria Wendel, mas o brasileiro vai acabar em Alvalade, avança a imprensa desportiva desta sexta-feira.

Além do Porto, também o Paris Saint-Germain estava interessado no jogador do Fluminense de 20 anos.

Wendel deverá custar 8,8 milhões de euros aos cofres do Sporting e deverá assinar até 2023.