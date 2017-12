Sugestões para uma Passagem de Ano DIY

Se é adepto do 'Do It Yourself', aqui ficam algumas dicas para ter uma Passagem de Ano divertida e diferente

O mundo em sua casa

O fim de ano calha a um domingo por isso não há desculpa para não caprichar na organização da festa. Se não se importar de ter um pouco mais trabalho para ir além do prato de gambas e do bar aberto, pode sempre aventurar-se pela gastronomia internacional e organizar uma festa temática. Mexicana, japonesa, brasileira, grega ou russa são algumas das cozinhas com que pode surpreender os seus convidados, apresentando-lhes as tradições dos respetivos países. No México, quem quiser passar o ano seguinte a viajar deve passear pela casa depois da meia noite com uma mala vazia. No Japão, consta que cada prato tem o seu significado. As gambas dão longevidade e o arenque fertilidade. No fim da festa, não desperdice comida. Além de aproveitar as sobras, pode sempre contribuir para projetos como o Re-Food, com núcleos em vários pontos do país.

Festa do pijama

Esqueça o dress code clássico, o dourado, o prateado, as purpurinas e as cartolas e passe o ano em modo confortável. Se quiser investir, em lojas como a Primark ou a Natura encontrará um outfit à altura: um pijama completo para adulto, à semelhança dos babygrows dos bebés. Se for convidado e não o anfitrião, certifique-se que é para ir de pijama antes de sair de casa.

Faça as suas próprias passas

Esta é para gourmets: já não vai a tempo de deixar secar as uvas ao natural, mas pode usar um desidratador ou o forno para dar um toque de personalização à sua festa. No forno, a técnica consiste em colocar as uvas inicialmente a 50.ºC e depois ir subindo a temperatura gradualmente. Vai demorar mais de um dia e não sai por isso barato, mas tem imenso estilo. Também pode servir uvas frescas. Não se esqueça que há sempre quem não goste de passas e prefere pedir desejos com M&Ms... na realidade toda a gente.

Trouxe confetis!

Os canhões de confetis são a alegria de qualquer festa (a menos que os rebente ao contrário e estrague o efeito todo... leia as instruções ainda sóbrio). Poderá encontrá-los em lojas de festas ou em lojas de prendas ou encher balões com papelinhos para ter o mesmo efeito. A decoração pode também incluir aqueles balões gigantes a assinalar 2018. Prepare as panelas para chatear os vizinhos ou então reúna alguns pratos velhos para partir em busca de boa sorte no ano que chega – é tradição em alguns países mas suja mais a casa, é pesar os prós e os contras.

A ronda dos supermercados

Nesta altura do ano, como basicamente em todas as alturas do ano desde que os supermercados se renderam à magia dos descontos, multiplicam-se as promoções. Antes de abastecer o frigorífico, dê uma vista de olhos pelos panfletos de fim de ano. Fomos espreitar o camarão cozido e o Pingo Doce tem os preços mais em conta mas encontrará promoções em várias cadeias. Há cerveja com 50% a 60% de desconto na maioria dos supermercados. Lembre-se que há algumas lojas a fechar mais cedo e no dia 1 a maioria está fechada.

Curiosidades

Champanhe no fim de ano

A tradição de abrir uma garrafa de champanhe à meia noite ter-se-à banalizado depois da revolução francesa. Por todo o mundo, vão saltar rolhas quando soarem as 12 badaladas. Portugal produz metade da cortiça a nível mundial, por isso é imaginar que uma em cada duas rolhas por esse mundo fora serão de origem portuguesa.