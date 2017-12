Crepúsculo dos Deuses

Se se deteve o tempo suficiente nesta página para chegar até aqui, mais que provável é que se identifique com Norma Desmond, diva do cinema mudo que Hollywood já esquecera na viragem para a década de 1950 em que se passa este clássico noir de Billy Wilder. Se isto não lhe diz nada, melhor será mesmo ver “Sunset Boulevard” (no título original). O filme em que o presente (de 1950) se encontra com o passado. Com Erich von Stroheim de mordomo apaixonado e Cecil B. DeMille e Buster Keaton a fazerem de si próprios. Claro que pode esquecer tudo isto e fazer uma sessão de “Sozinho em Casa”, todos eles, de enfiada. Se o plano é não festejar de todo a passagem de ano, há de ter mais do que tempo para isso.

Faça lá uma introspeção

Aqui se confessa, caro leitor, a jornalista incumbida de lhe fazer chegar esta página, cuja aversão a datas festivas já a levou, em anos piores, a passar o ano assim mesmo: no sofá. Esse único lugar do mundo em que se estará sempre bem. Mas pense duas vezes, que ainda vai a tempo de transformar a noite do último dia do ano em qualquer coisa com algum significado. Pense naquelas listas de fim de ano (que provavelmente também o aborrecem) e adapte a pessoas. Isso:as pessoas que marcaram o seu ano. E depois convide-as para qualquer coisa em sua casa. A vantagem aqui é não haver compromissos. Para o ano haverá outras.

Filomena Cautela para o Réveillon

Tomada a decisão, pode já não haver muito a fazer em caso de arrependimento. Sobretudo fora dos grandes centros urbanos. O ideal, não vá isso acontecer, é estar munido de pelo menos um plano B, que pode estar a uma distância bem mais curta do que pensa. O comando do seu televisor, por exemplo. Na RTP1, o ano passa-se num especial Fim de Ano do “5 Para a Meia Noite”. Com Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves em direto do Terreiro do Paço. Companhia, ainda que ilusória, não lhe há de faltar.

Mande entregar tudo em casa

Longe vão os tempos em que os frigoríficos, como a vida, se planeavam. E em 2017-quase-18 frigorífico vazio já não tem que ser drama do ano – de dois anos, nesta noite em particular. Faça assim: mande entregar em casa. Os horários das várias empresas especializadas nestes serviços podem não ser perfeitos, mas não se pode dizer que não sejam generosos nesta última noite do ano. A Uber Eats, por exemplo, vai estar a funcionar até às 19h. A Glovo, que não entrega só comida, entrega o que for preciso (ou quase tudo, até 9 kg e dimensões de 40x40x30) está ao seu serviço até às 18h. Já não há desculpas para passar fome no fim de ano – além de o passar sozinho.

Curiosidades



Cubo de Rubik

Alguma vez lhe ocorreu pensar em quantas possibilidades existem para a resolução de um Cubo de Rubik? Concluiu uma equipa de investigadores da Google que exatamente 43.252.003.274.489.856.000. Não interessa se sabe como ler isto, era só para lhe dar uma ideia de como se distrair até que este dia passe.



Happy Meal

Nada melhor do que um Happy Meal (ou dois, de preferência com brindes diferentes) para combater a histeria pré-Ano Novo generalizada. A verdade é que é nesses momentos em que tudo parece estar contra uma pessoa (por exemplo, todos supermercados fechados antes da hora do jantar) que se dá valor a quem esteve sempre lá:um maravilhoso de um McDrive.