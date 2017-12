Presidente do Braga critica FC Porto e Sporting e elogia Benfica

António Salvador comentou o facto de Sporting e FC Porto terem abandonado a reunião da Assembleia Geral da Liga.

O presidente do Braga criticou o comportamento do FC Porto e Sporting e teceu elogios ao Benfica: “Quando o Sporting abandona a Assembleia porque as propostas não foram admitidas à discussão, percebe-se que acha que as suas propostas é que têm de ser discutidas, não as dos outros clubes”.

“O Benfica teve uma postura corretíssima nesta Assembleia, absteve-se nalgumas propostas e votou a favor de outras. Queremos que FC Porto e Sporting tenham a mesma postura do Benfica”, acrescentou.