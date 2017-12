30 de dezembro 2017

Marcelo vai chumbar as alterações à lei do financiamento dos partidos

Não faltam argumentos ao Presidente para vetar as alterações à lei do financiamento partidário. O consenso entre os partidos esfumou-se. As críticas ao secretismo com que a lei foi negociada generalizaram-se. Muitos deputados nem sabiam o que estavam a votar. Marcelo não promulgará a nova lei.