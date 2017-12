PJ investiga tricampeonato do Benfica

A Polícia Judiciária está a investigar o título de campeão nacional arrecadado pelo Benfica na época 2015/2016, título esse que concedeu às águias o estatuto de tricampeões.

Segundo o Correio da Manhã, um dos jogos que está em causa é a partida frente ao Rio Ave, na 31ª jornada, que terminou com a vitória para os encarnados por 1-0, com golo de Jiménez. O mesmo jornal refere que existem suspeitas de que jogadores do Rio Ave receberam dinheiro para perderem este jogo.

Recorde-se que, nessa época, o Benfica chegou ao título de campeão nacional com 88 pontos, mais dois que o segundo classificado, o Sporting.

Esta investigação surge depois de a SIC ter revelado que as autoridades suspeitam que tenha existido manipulação de resultados por parte do Rio Ave: dois dos seus jogadores, Cássio e Marcelo, terão feito também parte da viciação do resultado nesta partida com o Benfica.