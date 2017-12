Idosa de 86 anos esteve 11 horas à espera para ser atendida no hospital

Caso ocorreu no hospital Amadora-Sintra

Uma idosa de 86 anos esteve 11 horas à espera para ser atendida nas urgências no Hospital Amadora-Sintra, situação que o hospital considera “normal”.

De acordo com o site Notícias ao Minuto, a idosa dirigiu-se ao hospital quando, no início da semana, começou a vomitar sempre que ingeria algum alimento. Na quarta-feira, acabou mesmo por perder os sentidos e ser levada para o Amadora Sintra. Foi-lhe atribuida uma pulseira amarela às 14h43 e só foi vista por um médico por volta das 23h00.

"Limitaram-se a dar-lhe medicação e a fazer análises ao sangue e à urina", disse àquele site Daniela Ribeiro, neta da idosa. O médico atribuiu os vómitos a auma infeção urninária, sem fazer outros exames, o que deixou Daniela indignada – o médico não fez um exame ao estômago da doente, que pertence a uma família com um historial de cancro digestivo.

A idosa regressou a casa, mas os sintomas continuaram. Às 23h00 de sexta-feira, como por ter de regressar às urgências daquele hospital, onde permanece à espera de ser atendida. Durante as horas de espera, terá de permanecer em jejum, pois a ingestão de alimentos poderá interferir na realização de exames médicos.

O Notícias ao Minuto falou com fonte do Amadora-Sintra que explicou que, tendo em conta a época do ano, é “normal”, o tempo de espera ser de cerca de 11 horas.