Marcelo está sem febre e com parâmetros vitais normais

Alta hospitalar está dependente da evolução do estado de saúde do Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa está a recuperar bem da cirurgia a que foi submetido na quinta-feira, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, revelou o boletim clínico divulgado pela Presidência da República. No entanto, a alta hospitalar está dependente da evolução do estado de saúde do Chefe de Estado.

O Presidente da República está “sem febre e com os parâmetros vitais completamente normais”, tendo até passeado “pelo corredor da enfermaria”.

"A pequena cicatriz operatória não apresenta sinais de inflamação ou infecção", pelo que se prevê que "o intestino volte ao funcionamento normal entre o dia de hoje e de amanhã, estando a sua alta condicionada por este facto", refere o relatório clínico. No entanto, tudo leva a crer que Marcelo irá celebrar a Passagem de Ano em casa.