Covilhã. Assassino entregou-se à polícia

Disparo de arma de fogo relacionado com uma disputa sobre a venda de um carro

Um homem faleceu na manhã deste sábado no bairro social da Alâmpada, na freguesia de Boidobra (concelho da Covilhã), depois de ser atingido por um disparo de uma arma de fogo. O suspeito do crime, entretanto, acabou por se entregar à GNR, estando agora sob custódia da Polícia Judiciária.

De acordo com o "Jornal de Notícias", o crime estará relacionado com uma disputa originada pela venda de um carro. As autoridades foram alertadas sobre a ocorrência pelas 13 horas, segundo revelou à agência Lusa fonte da GNR na Covilhã.

Para o local foram deslocados, além da Guarda Nacional Republicana, meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Polícia Judiciária.