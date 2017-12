Taça de Portugal. Caldas elimina Académica e está nos quartos-de-final

Festa da equipa das Caldas da Rainha chegou no desempate por grandes penalidades. Uma equipa do terceiro escalão vai estar nas meias-finais

Mais uma grande surpresa na Taça de Portugal: o Caldas, do Campeonato de Portugal (terceiro escalão do futebol nacional), eliminou a Académica, que compete atualmente na II Liga, no desempate por grandes penalidades após o 1-1 no tempo regulamentar e apurou-se para os quartos-de-final da prova-rainha do futebol português.

A equipa das Caldas da Rainha, que já havia eliminado o também secundário Arouca - além de Lourinhanense, Montijo e Cesarense -, marcou logo aos 18 minutos por João Rodrigues, mais conhecido como Tarzan. A expulsão de Luís Farinha ainda antes do intervalo acabaria por dar força aos visitantes, que chegaram ao empate aos 67', por intermédio de Mike.

Até ao fim dos 90' nada mais se alterou, nem mesmo no prolongamento. Chegou-se assim às grandes penalidades, e aí o Caldas foi mais forte: venceu por 4-2, para gáudio dos adeptos presentes no Campo da Mata.

Segue-se agora, nos quartos-de-final, um embate com o Farense, também atualmente a competir no Campeonato de Portugal. Quer isto dizer que uma equipa do terceiro escalão do futebol português estará de certeza nas meias-finais - portanto, entre os quatro melhores conjuntos da Taça. É obra.