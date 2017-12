Taça da Liga. FC Porto marca encontro com o Sporting nas meias-finais

Dragões foram a Paços de Ferreira vencer por 3-2 e carimbaram o apuramento. No grupo C foi a Oliveirense a festejar - irá agora defrontar o Vitória de Setúbal

O FC Porto foi a última equipa apurada para as meias-finais da Taça da Liga. Os dragões venceram por 3-2 em Paços de Ferreira, na última jornada da fase de grupos, e asseguraram dessa forma o primeiro lugar no grupo D. Significa isto que irão defrontar o Sporting nas meias-finais da competição, em encontro que terá lugar em Braga, no próximo dia 23 de janeiro.

O conjunto orientado por Sérgio Conceição adiantou-se no marcador logo aos 17 minutos, por intermédio do central mexicano Reyes, e aumentou a vantagem apenas quatro minutos depois por Brahimi. Antes do intervalo, porém, Luiz Phellype bisou para o Paços e levou o jogo empatado a duas bolas para o descanso. Logo no início da segunda parte, Aboubakar, lançado ao intervalo, acabou por garantir o triunfo dos dragões, que viriam a perder Herrera aos 88 minutos: o médio mexicano viu vermelho direto devido a uma cotovelada em Andrezinho e por isso ficará de fora do próximo jogo, para o campeonato, frente ao Feirense em Santa Maria da Feira.

No outro jogo do grupo, o Leixões, que ainda detinha sérias ambições, saiu derrotado da visita ao terreno do Rio Ave pelo mesmo resultado.

Já no que respeita ao grupo C, acabou mesmo por ser a Oliveirense, que compete na II Liga, a garantir o apuramento, conseguido com um empate (2-2) em casa do Feirense. O Moreirense, detentor do troféu, podia ter terminado em primeiro em caso de triunfo sobre o Vitória de Guimarães, mas não foi além de um empate caseiro (3-3), acabando em segundo devido à pior diferença de golos (5-4 contra 6-3 da Oliveirense). Assim, será a equipa de Oliveira de Azeméis a defrontar o Vitória de Setúbal na outra meia-final.