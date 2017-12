Itália. Benevento ganha à 19ª tentativa

O penúltimo dia de 2017 significou história para o futebol do Benevento. À 19ª jornada, o clube que se estreia esta época na liga italiana conseguiu finalmente a primeira vitória: bateu o Chievo por 1-0, com golo de Coda aos 64 minutos.

Até agora, o Benevento, que havia batido o recorde de derrotas consecutivas a abrir nas cinco principais ligas europeias (14), só tinha logrado a obtenção de um ponto, à 15ª jornada, na receção ao AC Milan (2-2). Agora soma quatro, continuando porém ainda longe da zona de permanência - 11 pontos.

Logo acima vem o Verona, que foi derrotado na receção à Juventus: 1-3. Um golo de Matuidi, logo aos seis minutos, e dois do perdoado Dybala (72' e 77') garantiram os três pontos à vecchia signora, que assim continua a pressionar o líder Nápoles - está a um ponto.

A perder terreno está o Inter de Milão, que não foi além de um empate a zero na receção à Lazio. João Cancelo foi titular nos nerazzurri, dando lugar a Dalbert aos 82', altura em que Nani foi lançado pelo conjunto romano. Já João Mário havia entrado aos 73', mas não conseguiu evitar o nulo. O Inter está agora em terceiro, a sete pontos do Nápoles, enquanto a Lazio é quinta e já vai a 11. Pouco melhor está a sua rival de sempre, a Roma, que não conseguiu vencer na receção ao modesto Sassuolo: 1-1. A equipa da capital italiana mantém-se no quarto posto, agora a nove pontos da liderança.

O mesmo resultado marcou o encontro entre a Fiorentina e o AC Milan, no Estádio Artemio Franchi. Já sem Gil Dias, que saiu aos 54', a Fiorentina adiantou-se no marcador aos 71', por intermédio de Giovanni Simeone. Gattuso lançou de imediato André Silva, mas seria Çalhanoglu a fazer o golo do empate três minutos depois. A Fiore está no sétimo lugar, dois acima dos rossoneri.

Nos outros jogos do dia, destaque para o empate sem golos do Génova, com Miguel Veloso a titular – saiu aos 58' – no reduto do Torino e para o triunfo do Cagliari em casa da europeia Atalanta (1-2).